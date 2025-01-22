زيارة ميدانية للجنة المركزية بأسوان لضبط تطوير الخدمات بالمستشفيات التابعة لفرع الهيئة

قامت اللجنة المركزية لضبط وتطوير الخدمات غير الطبية والخدمات الداخلية بزيارة ميدانية لفرع الهيئة بمحافظة أسوان.

ترأس اللجنة الدكتور حاتم رمضان، المدير العام للإدارة العامة للإدارة الفندقية، ورافقه المهندس أحمد صالح، خبير الخدمات الفندقية وغير الطبية ومقرر اللجنة، بالإضافة إلى فريق متخصص من الإدارات ذات العلاقة.

استمرت الزيارة على مدار أربعة أيام، حيث شملت مقر الفرع وكافة المستشفيات التابعة له،وهدفت الزيارة إلى متابعة تفعيل السياسات والإجراءات المحدثة، والتأكد من تطبيق التعليمات التنظيمية الرامية إلى حوكمة الأنظمة الإدارية والفنية، وترشيد النفقات دون التأثير على جودة الخدمات. كما ركزت الجهود على تحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية المؤهلة.

يذكر بأن هذه الزيارة التزام الهيئة بتطبيق السياسات والإجراءات المركزية الموحدة، وحرصها الدائم على تحقيق التميز في جميع الخدمات التي تقدمها.