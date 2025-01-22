محافظ الدقهلية: إعدام 1.5 طن مواد غذائية وعصائر، وتحرير 202 محضرا

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على استمرار تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والمرافق، للاطمئنان على توفير السلع الغذائية والأطعمة والمشروبات المختلفة المطابقة للمواصفات الصحية حرصا على صحة وسلامة المواطنين في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وأوضح قيام إدارة مراقبة الأغذية بحملة رقابية بالمرور على 222 منشأة غذائية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير أوجه الرعاية وإجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في جميع أنحاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية المطلوبة، وأشار إلى الإستمرار في حملات الطب الوقائي بمديرية الصحة على كافة المحلات والمنشآت الغذائية بجميع المراكز على مستوى المحافظة حرصا على صحة وسلامة المعروض من السلع والأطعمة والمشروبات.

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن حملة إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى قامت بالمرور على 222 منشأة متنوعة خلال أسبوع، وتحرير 202 مخالفة، وأكد على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، أنه جرى سحب 67 عينة للفحص بالمعامل المركزية، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 1339كجم من أغذية متنوعة، و238 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى ووجود تغير في الخواص الطبيعية لها.