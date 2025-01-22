انقضاء الدعوى بالتصالح في قضية اللاعب رجب عمران المتهم بدهس 3 أشخاص

حوادث
بوابة الفجر

قضت محكمة شمال الجيزة، بانقضاء دعوي الجنائية الخاصة باللاعب رجب عمران لاعب طلائع الجيش المتهم بدهس 3 أشخاص، بالتصالح.

اللاعب رجب عمران المتهم بدهس 3 أشخاص


تصالحت أسر المتوفين في حادث تصادم اللاعب رجب عمران في منطقة أوسيم مقابل مبلغ نصف مليون جنيه لكل متوفي.

أحالت نيابة أوسيم الكلية بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية لاعب كرة القدم رجب عمران، إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية إتهامه بقتل عامل بوزارة الزراعة وبائع أنابيب دهسا وإصابة شاب آخر، إثر حادث اصطدام وقع على طريق أوسيم الوراق.

حادث تصادم سيارة لاعب كرة شهير ب3 أشخاص


أحدث اللاعب إصابتهم حيث تسبب في الاصطدام بـ 3 أشخاص خلال عبورهم الطريق بأوسيم، تم إخطار الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر المصابين لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

محكمة شمال الجيزة اللاعب رجب عمران المتهم بدهس 3 أشخاص
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