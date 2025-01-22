محافظ الأقصر يبحث مطالب وشكاوى نقيب الفلاحين ويبحث آليات دعم أنشطة جمعية الهلال الأحمر

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محافظ الأقصر
محافظ الأقصر

أستقبل محافظ الأقصر، خالد حرز الله نقيب الفلاحين بالمحافظة وعدد من الفلاحين من مختلف مراكز ومدن المحافظة، وبحضور دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر وذلك لمناقشة أهم المعوقات التي تعيق تطوير ورفع كفاءة وجودة زراعات صغار وكبار الفلاحين على مستوى المحافظة. 

في ضوء جهود المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لفتح المزيد من قنوات التواصل مع المواطنين، وبحث كافة المشكلات والطلبات التي تؤرق أهالى المحافظة.
و استعرض نقيب الفلاحين أهم المطالب والتي تضمنت زيادة سعر توريد الطن الواحد للقصب ليصبح 3500 جنيهًا بدلًا من 2500 جنيهًا بهدف دعم المزارعين تماشيًا مع أرتفاع أسعار كافة المواد البترولية وأرتفاع تكاليف النقل من المزارع إلى مصنع السكر، إلى جانب مراجعة سعر بيع جوال السماد من قبل الجمعيات الزراعية حيث أنه يتم تحصيل مبلغ أعلى تحت بند دعم الجمعية الزراعية، كما طالب فلاحى قرية العشى التابعة لمركز ومدينة الزينيه شمال الأقصر برصف وتمهيد الطريق الموصل لمدافن المسلمين بالقرية بطول 1 كيلو ونصف نظرًا لتهالك الطريق وصعوبة سير السيارات به ليلًا بالإضافة إلى تدعيم الطريق بأعمدة إنارة لوضوح الرؤية. 
و أكد نقيب الفلاحين على الحاجة الملحة لتوافر خطوط سير لسيارات الأجرة من مدينة الزينيه مرورًا بالزينيه بحرى والصعايدة والعشى وحتى مدينة طيبة نظرًا لتبعية مدينة الزينيه في عدد من الخدمات الحكومية ضمن الجهاز الإدارى لمدينة طيبة. 
ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على أنه بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سيتم بحث مدى إمكانية الإستجابة لهذه المطالب وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.
وفى سياق متصل التقى محافظ الأقصر منير يسرى العمارى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر، فرع الأقصر والوفد المرافق لبحث آليات تكثيف سبل التعاون ما بين المحافظة وجمعية الهلال الأحمر لتنظيم عدد من الدورات التدريبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تستهدف التدريب على الأسعافات الأولية ودعم أنشطة وفعاليات جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة وتعزيز الدور المجتمعى لها بين فئات المجتمع.

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