بسبب "الأجرة".. التحقيق مع المتهم بالتعدي على سيدة في مدينة نصر



تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع سائق سيارة «ميكروباص» لاتهامه بالتعدي على سيدة بسبب خلاف على الأجرة بمدينة نصر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.



البداية عندما تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام سائق سيارة «ميكروباص» بالتعدي على سيدة بالسب وإشهار سلاح أبيض بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، سائق، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين إحدى السيدات من مستقلي السيارة قيادته لخلاف على الأجرة، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.