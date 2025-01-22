إحالة قضية مساعدة الفنانة هالة صدقي لدائرة أخري لمحاكمتها

حوادث
بوابة الفجر

قررت المحكمة المختصة، قبول رد هيئة المحكمة في قضية الفنانة هالة صدقي، وقضت برد هيئة المحكمة وإحالتها لدائرة أخري، في قضية محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي على خلفية اتهامها بالتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.

 

وكان تقدم دفاع الفنانة برفع دعوى مدنية تطالب فيها بتعويض قدره 501 ألف جنيه عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها.

محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي
وأحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة قررت الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، استمعت إلى أقوال الفنانة هالة صدقي في البلاغ المقدم منها تتهم فيه مساعدتها التي عملت لديها منذ أقل من عشر سنوات بالابتزاز والتهديد، بعدما قامت المشكو في حقها بالتشهير بالفنانة وسبها وقذفها بسبب مبلغ نقدى تدعيه.

وقالت الفنانة هالة صدقي أنه في تاريخ 1 مارس 2024 تم الاتفاق بينها “كطرف ثاني” وبين شركة أم فور ميديا الإمارتية “كطرف أول”، لتصوير حلقة من برنامج شكرًا مليون، حيث يقومون بتقديم مبلغ بقيمة 150 ألف ريال سعودي لشخص ما “ضيف مشارك” لم يكن يتوقع ذلك، “مثيل متفق عليه” كعربون شكر لشخص أثر في حياته بشكل أو بآخر، على شرط أن يقوم هذا الضيف المشارك بإعطاء مبلغ 50 ألف ريال سعودي من قيمة المبلغ إلى شخص آخر، “اتفاق مسبق أيضا بينهم” وأن الضيف هو من يختار الشخص الأول والشخص التاني.

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محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي لاتهامها بالتهديد والابتزاز

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