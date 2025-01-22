حادث مروع.. قرار النيابة ضد السائق المتهم بالتسبب في مصرع سيدة بمدينة نصر



قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بالتسبب في مصرع سيدة إثر تعرضها لحادث مروع ودهسها أسفل عجلات سيارة بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مصادمة ومتوفية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور سيدة، بها عدة جروح متفرقة بالجسم، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، الطريق، اصطدمت بها سيارة «ميكروباص» محدثةً إصابتها التي أودت بحياتها ولاذت بالفرار.



عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعدي الأهالي عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.