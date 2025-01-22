إستجابات فورية وحلول عاجلة لشكاوى المواطنين باللقاء المفتوح في بني سويف

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اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين ببني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، بحضور القيادات التنفيذية المعنية، لمناقشة الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها.

 

واستجابة لشكوى بعض الأهالي بشارع عبد الرحمن طه بقرية أبو سليم بمركز بني سويف بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي، أفاد رئيس المدينة بأن الشارع كان خارج الحيز العمراني، ولكنه دخل الحيز منذ شهر وفق التحديثات الجديدة، حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع شركة المياه لبدء الإجراءات اللازمة لتوصيل الخدمة في أقرب وقت ممكن.

 

وبشأن طلب بعض الأهالي رصف  الطريق المؤدي إلى عزبة محمد حسن بمركز اهناسيا، أوضح العميد أحمد علاء رئيس المدينة أن الطريق زراعي، وأنه تم إنارة جزء من الطريق، مع استكمال الباقي بتركيب عمودين في كل فترة، حيث وجه المحافظ بتمهيد الطريق لتيسير الحركة عليه، مع متابعة مستمرة من رئيس المدينة، مؤكدا على ضرورة دراسة الوضع الحالى للطريق تمهيدًا لرصفه.

 

وردًا على شكوى بعض أهالي قرية شنرا بمركز الفشن من القمامة بمدخل القرية، أصدر المحافظ تعليماته لرئيس مدينة الفشن بسرعة إزالة القمامة بالكامل، مع توجيه جهود لتوعية المواطنين بضرورة عدم إلقاء المخلفات في الطرقات، والإبلاغ عن أي مخالفات للحفاظ على نظافة القرية.

 

كما وجه محافظ بني سويف، بتوفير مكان مناسب لإقامة كشك لاحدى السيدات من احدى قرى مركز بني سويف "أرملة وتعاني من ظروف معيشية وصحية" وذلك  بالتنسيق مع رئيس المدينة، وتم تقديم مساعدات مالية لها من المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، مع دراسة إمكانية توفير مشروع "أسر منتجة" لدعمها بشكل مستدام.

 

وفي السياق نفسه، وجه محافظ بني سويف، بتوفير سكن ملائم لاحدى السيدات بإحدى قرى الواسطى بشكل عاجل، بعد أن تم توفير سكن لها بالإيواء ولكنها لم تسكن به، وبالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتوفير مشروع متكامل لها، بالإضافة إلى إدراجها في معاش المطلقات وتوفير ما يلزم لها من دعم من التضامن الاجتماعي.

 

وفي ختام اللقاء، شدد محافظ بني سويف، على أهمية متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال اللقاءات الأسبوعية لضمان تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، كما أكد على ضرورة التعاون بين الجهات التنفيذية والأهالي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع مراكز وقرى المحافظة.

 

تجدر الإشارة إلى  أن اللقاءات المفتوحة تُعقد تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومكتب محافظ بني سويف، حيث يتم استقبال وفرز الشكاوى والطلبات وإحالتها للجهات المختصة، مع مناقشة الحالات التي تستدعي تدخل المحافظ لضمان اتخاذ قرارات سريعة وفعالة.

 

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