الإعدام لنجار لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا لنجار مسلح، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، والسجن المؤبد لوالده، لاتهامهم بقتل شخص بأعيرة نارية "فرد خرطوش"، بسبب خلافات سابقة بينهما، وشروعهم في قتل آخر، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

إحالت النيابة العامة المتهمين:- " أحمد ع ع م" 28 سنة نجار مسلح - ومقيم عرب العيايدة - مركز الخانكة، و"عليان ش ع م ع" 21 سنة، نجار مسلح، ومقيم عرب العبايدة، مركز الخانكة، في القضية رقم 25339 / 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3651 لسنة 2023 كلي شمال بنها، لأنهما في يوم 8 / 12 / 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه حمدي سليمان حسان محمد عمران، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد.

جاء ذلك على إثر مشادة دارت بينهم بسبب خلف سابق سرعان ما افضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحًا ناريًا (بندقية خرطوش) وأشهر الأول سلاح أبيض (كتر) وما أن ظفرا به حتى تكاتلا عليه ضربا وما أن حاول مقاومتهما حتي باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح الناري ألف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روح المجنى عليه محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة مشهرا سلاحه الأبيض للشد من أزره وحمايته وجامعًا لفوارغ - الطلقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: - شرعا في قتل المجنى عليه سيد سليمان حسان محمد عمران عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأنه على إثر مشادة - دارت بينهم بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت المشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحًا ناريًا (بندقية خرطوش) وأشهر الأول سلاح أبيض (كتر ) وما أن ظفرا به علي أثر تدخله للزود عن شقيقة حتي باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح الناري ألف البيان قاصدا من ذلك ازهاق روحه حال تواجد المتهم من الأول على مسرح الجريمة مشهرًا سلاحه الأبيض للشد من أزره وحمايته وجامعًا لفوارغ الطلقات فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق الا إنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجلي عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن (بندقية خرطوش).

وذكر أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو إحرازها.

وإستطرد أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش. ميثاميفتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأختتم أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا سلاح أبيض (كتر) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.