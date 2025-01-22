النيابة ترفع بصمات المتهم من موقع ذبح موظف بالأقصر

رفعت النيابة العامة بالأقصر، اليوم الأربعاء، بصمات المتهم بذبح موظف بالتضامن الاجتماعي من الرسومات التى دونها المتهم على حوائط منطقة أبو الجود، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة قسم الأقصر مع المتهم في الحادث.

وشهدت منطقة أبو الجود، وسط الاقصر جريمة بشعة هزت ارجاء المحافظة، حيث أقدم شخص مختل نفسيا، يدعى سفيان.ر "38 عاما، على ذبح "،حجاج.ك "58 عاما، موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني، والذى قام بفصل رأسه عن جسده،



وكان اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن إخطار،بناء على بلاغ من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحا بسكين وسط الماره بالشارع، وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.