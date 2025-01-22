نائب محافظ بني سويف يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بـ «ناصر وببا»

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نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

عقد الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تُعقد لمتابعة الموقف التنفيذي لتسليم مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي ببا وناصر.

 

حضر الاجتماع الدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة بمحافظة بني سويف، ومحمد بكري رئيس مركز ببا، وشوقي هاشم رئيس مركز ناصر، وممثلو دار الهندسة وجهاز التعمير، ووكلاء الوزارات، ومسؤولو القطاعات الخدمية وشركات المرافق ذات الصلة، وأعضاء وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، بجانب أسماء عبد العظيم، مرشحة البرنامج التدريبي "المرأة تقود للتنفيذيات" الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

وخلال الاجتماع، ناقش نائب محافظ بني سويف، تقارير الأداء الخاصة بتنفيذ مشروعات المبادرة في مختلف القطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، الصحة، الشباب والرياضة، الغاز الطبيعي، الري، والتضامن الاجتماعي، وغيرها من القطاعات الحيوية، كما تم استعراض نسب الإنجاز في المشروعات المتبقية، مع التركيز على إزالة العقبات التي قد تعوق تسليمها في المواعيد المحددة.

 

وأكد نائب محافظ بني سويف على تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالإسراع في استكمال استيفاء وتلافي الملاحظات الخاصة بالتسليم والتشطيبات النهائية لبعض المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، كما شدد على ضرورة التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة وتحقيق التنمية المستدامة في القرى المستهدفة.

 

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