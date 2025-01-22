‏القناة 13 الإسرائيلية: العثور على مسيرة قرب "يتسهار" شمالي الضفة ويتم التأكد ما إذا كانت تحمل متفجرات

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت ‏القناة 13 الإسرائيلية، بالعثور على مسيرة قرب "يتسهار" شمالي الضفة ويتم التأكد ما إذا كانت تحمل متفجرات.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل و"حماس".

وأكد آل ثاني، أن "قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه "نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف أن سريان الاتفاق بدأ يوم الأحد، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تبلغ 42 يوما وتشهد وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية حتى حدود قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية نحو قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

ريال مدريد يفقد أهم عناصره خلال مباراته القادمة بدوري الأبطال

موعد بدء الترم الثاني 2025 وإجازة نصف العام وفق الخريطة الزمنية الرسمية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الصومال لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2025

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 23 يناير 2025

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق المحلية اليوم الخميس 23 يناير 2025

رد فعل الحوثيين على تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة