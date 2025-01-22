فريق من الطب الشرعى يفحص جثمان قتيل حادث منطقة أبوالجود بالأقصر

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القتيل
القتيل

 

 

أجرى فريق من الطب الشرعى بمحافظة الأقصر، أعمال فحص جثمان المتوفى في حادث منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر على يد شاب مضطرب نفسيًا، داخل مشرحة مستشفى الكرنك الدولى لإعداد تقرير كامل بحالة الجثمان لعرضها على رجال النيابة فور الإنتهاء منه، وذلك تمهيدًا لإصدار قرار بتسليم الجثمان ذويه والدفن مساء اليوم.
فيما عاين فريق من رجال النيابة العامة موقع حادث مقتل مواطن على يد شاب مضطرب نفسيًا في منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر، وذلك لإستكمال التحقيقات مع المتهم وإصدار القرار اللازم، فيما تتجهز أسرة المتوفى للحصول على قرار الطب الشرعى بدفن جثمان المتوفى عقب فحصه داخل مستشفى الكرنك الدولى.

وادعى المتهم بذبح موظف التضامن الاجتماعي بسكين في الاقصر وفصل رأسه عن جسده بأنه يتناول يوميا المياه بالاسمنت لتزيده قوة ومتانة.

 

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