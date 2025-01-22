نائب رئيس جامعة أسيوط يشهد جلسة توزيع الوحدات السكنية الشاغرة بمساكن أعضاء هيئة التدريس

عقدت إدارة الإسكان الإداري بجامعة أسيوط اليوم الأربعاء لتوزيع الوحدات السكنية الشاغرة بمساكن أعضاء هيئة التدريس، وفقاً للإعلان الصادر خلال شهر نوفمبر الماضي تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط وبحضور الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة الاسكان الادارى وأعضاء مجلس إدارة الإسكان الإداري، وهم الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتور شحاتة الضبع المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط، والدكتور سامح عبد السلام المستشار المالي لرئيس جامعة أسيوط، والمهندس محمد ثابت عبد العواض مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، وأحمد شوقي القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وحمدي ظاهر بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وبحضور عدد من عمداء، ووكلاء، وأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للإسكان

وكشف الدكتور محمود عبدالعليم؛ إنه تمّ فحص بيانات المتقدمين للانتفاع بمساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ إلكترونياً، وورقياً، بعد استيفائهم لعدد من الشروط الواضحة، والمحددة، التي تضمنها الإعلان، والتي جاءت طبقاً لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم (351) لسنة 2021، واللائحة الموحدة للإسكان الإداري المعتمدة من مجلس الجامعة فى جلسته رقم (758) ، والمنعقد في 23 من سبتمبر 2024م.

وأضاف الدكتور محمود عبد العليم: إن عدد المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس هو (319) متقدمًا؛ حيث بلغت الوحدات السكنية المقررة (29) وحدة، وتتضمن؛ المساكن الشرقية، والغربية، ومساكن الوليدية، ومساكن نزلة عبد اللاه.