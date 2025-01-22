تموين طامية بالفيوم يضبط لحوم حمير محملة على تروسيل

تمكنت حملة من مكتب دار السلام التابعة لمركز طامية في الفيوم، من ضبط 3 شباب يستقلون تروسيكل، محمل لحوم، بالكشف عليها تبين أنها لحوم حمير معدة للبيع، وتم التحفظ عليهم وعلي التروسيكل والحمولة.



تفاصيل الواقعة وقرار النيابة العامة

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، فد تلقي إخطارا من مركز شرطة طامية، يفيد بضبط تروسيكل محمل لحوم حمير معدة البيع، وتم التحفظ علي المضبوطات بمعرفة حملة من من مكتب تموين دار السلام بمركز طامية، التي اشتبهت في تروسيكل علي طريق دار السلام سنورس، محمل لحوم، فتم استيقاف التروسيكل وبالفحص تبين من المعاينة الأولية أنها لحوم حمير مذبوحة ومسلوخة ومعدة للبيع.



وحُرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وتم العرض علي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة التحفظ علي أصحاب المضبوطات، وسحب عينة من اللحوم لتحليلها بواسطة مديرية الطب البيطري، وتحديد نوعيتها مدي سلامة استخدامها، وتولي التحقيق.

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