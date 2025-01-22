تموين طامية بالفيوم يضبط لحوم حمير محملة على تروسيل

محافظات
المضبوطات
المضبوطات

تمكنت حملة من مكتب دار السلام التابعة لمركز طامية في الفيوم، من ضبط 3 شباب يستقلون تروسيكل، محمل لحوم، بالكشف عليها تبين أنها لحوم حمير معدة للبيع، وتم التحفظ  عليهم وعلي التروسيكل والحمولة.


تفاصيل الواقعة وقرار النيابة العامة
كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، فد تلقي إخطارا من مركز شرطة طامية، يفيد بضبط تروسيكل محمل لحوم حمير معدة البيع، وتم التحفظ علي المضبوطات  بمعرفة حملة من من مكتب تموين دار السلام بمركز طامية، التي اشتبهت في تروسيكل علي طريق دار السلام سنورس، محمل لحوم، فتم استيقاف التروسيكل وبالفحص تبين من المعاينة الأولية أنها لحوم حمير مذبوحة ومسلوخة ومعدة للبيع.


وحُرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وتم العرض علي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة التحفظ علي أصحاب المضبوطات، وسحب عينة من اللحوم لتحليلها بواسطة مديرية الطب البيطري، وتحديد نوعيتها  مدي سلامة استخدامها، وتولي التحقيق.

 

 

 

 

 

تموين الفيوم ضبط 438 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة خلال ثلاثة ايام

7888
7888
bb67f54a-7ecd-4bee-8cd5-8ce32520b8ee
bb67f54a-7ecd-4bee-8cd5-8ce32520b8ee
05a742cc-77a6-4c99-b671-13435ee9e8c1
05a742cc-77a6-4c99-b671-13435ee9e8c1
الفيوم طاميه ضبط لحوم حمير تروسيكل تموين طامية

مواد متعلقة

مصرع شابين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

محافظ الفيوم يوجه التضامن بتجهيز الفتيات غير القادرات وإعادة إعمار منزل إحدى الحالات الأولى بالرعاية

محافظ الفيوم يقرر إحالة ملاحظ بلجان الشهادة الإعدادية للنيابة العامة بسبب تسريب امتحان اللغة العربية

محافظ الفيوم يتابع جهود "الوعى الأثري" خلال عام 2024

محافظ الفيوم يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

مدير تعليم الفيوم يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية من داخل غرفة العمليات بالمديرية

وكيل تعليم الفيوم يتابع تسليم أسئلة امتحان مادتي العلوم والهندسة للشهادة الإعدادية من المطبعة السرية

جامعة الفيوم تحقق تقدما في تصنيف عالمي خاص بالبحث العلمي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ريال مدريد يفقد أهم عناصره خلال مباراته القادمة بدوري الأبطال

عاجل:- تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية نحو قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

موعد بدء الترم الثاني 2025 وإجازة نصف العام وفق الخريطة الزمنية الرسمية

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن

نشرة مرور "الفجر ".. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2025

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الصومال لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق المحلية اليوم الخميس 23 يناير 2025