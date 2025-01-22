نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق

محافظات
جانب من الجولة
جانب من الجولة

 تفقد الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، امتحانات الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق.

بحضور الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور نانسي جمال الدين القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الوهاب مرسي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق والأستاذ بقسم الدراسات الفندقية بالكلية وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/٢٢م.

 

وخلال الجولة التفقدية قام الدكتور عرفة صبري بالمرور على اللجان الامتحانية التي شملت  (دبلومة الإرشاد السياحي، تمهيدي الماجستير، الماجستير، الدكتوراة) وتضمنت امتحانات دبلومة الإرشاد السياحي ٨٥ طالبًا وطالبة، كما شملت امتحانات تمهيدي الماجستير ٢١ طالبًا وطالبة، وتضمنت امتحانات الماجستير ١٢ طالبًا وطالبة، كما شملت امتحانات الدكتوراه ١٨ طالبًا وطالبة.

ووجه أ.د عرفة صبري بضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتأكد من وجود أستاذ المادة في كل لجنة، وتوفير لجان خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

 

 

 

 

 

 

جامعة الفيوم تحقق تقدما في تصنيف عالمي خاص بالبحث العلمي

d5613d27-a27c-4b31-a1a0-6139b9a540b4
d5613d27-a27c-4b31-a1a0-6139b9a540b4
9c9c2fba-dc75-4ae3-945c-990bbb6d686d
9c9c2fba-dc75-4ae3-945c-990bbb6d686d
a7180756-3d26-4c40-b714-0d1905ef88c4
a7180756-3d26-4c40-b714-0d1905ef88c4
b82b6f74-aab8-473b-a3b6-92994e4a8018
b82b6f74-aab8-473b-a3b6-92994e4a8018
الفيوم جامعة الفيوم امتحانات الدراسات العليا والبحوث كلية السياحة والفنادق بالفيوم

مواد متعلقة

أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم: حالة رضا بشأن انضباط اللجان وتهيئة مناخ لأداء الامتحانات

اعلام الفيوم يختتم فعاليات حملة "اتحقق.. قبل ما تصدق بالتأكيد على الوعي المجتمعي في مواجهة الشائعات

تموين طامية بالفيوم يضبط لحوم حمير محملة على تروسيل

مصرع شابين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

محافظ الفيوم يوجه التضامن بتجهيز الفتيات غير القادرات وإعادة إعمار منزل إحدى الحالات الأولى بالرعاية

محافظ الفيوم يقرر إحالة ملاحظ بلجان الشهادة الإعدادية للنيابة العامة بسبب تسريب امتحان اللغة العربية

محافظ الفيوم يتابع جهود "الوعى الأثري" خلال عام 2024

محافظ الفيوم يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

ريال مدريد يفقد أهم عناصره خلال مباراته القادمة بدوري الأبطال

عاجل:- تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية نحو قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

موعد بدء الترم الثاني 2025 وإجازة نصف العام وفق الخريطة الزمنية الرسمية

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الصومال لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2025

نشرة مرور "الفجر ".. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 23 يناير 2025