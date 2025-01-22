ضبط تروسيكل محمل بلحوم حمير مذبوحة بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

تمكنت حملة تموينية من مكتب تموين دار السلام بمركز طامية بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 شباب أثناء استقلالهم تروسيكل محملًا بكميات من اللحوم. 

وبالكشف المبدئي عليها، تبين أنها لحوم حمير مذبوحة ومسلوخة، كانت معدة للبيع.

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بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة طامية، يفيد بتمكن الحملة التموينية من ضبط التروسيكل المشتبه فيه أثناء سيره على طريق دار السلام-سنورس. 

وبالفحص الأولي، أكدت المعاينة أن اللحوم المضبوطة تخص حيوانات حمير.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة، التي أمرت بالتحفظ على اللحوم المضبوطة والتروسيكل، وسحب عينات من اللحوم لتحليلها بواسطة مديرية الطب البيطري للتأكد من نوعيتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف ملابسات الواقعة وتحديد كافة الأطراف المتورطة.

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