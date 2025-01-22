بحضور عدد من الخبراء.. إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الخامس للتنمية المستدامة بمدينة الأقصر

إستكمالًا للدور الذي بدأته منذ ما يزيد عن ٣٠ عامًا في جميع محافظات مصر، تستعد جمعية الأورمان خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير 2025 لإنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة، وذلك للعام الخامس داخل مدينة الأقصر.



حيث يقام المؤتمر هذا العام تحت عنوان "ما وراء الامتثال: قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئي والاجتماعي والحوكمة"، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع منذ ما يزيد عن ثلاثون عامًا وتبنيها مبادرات مستدامة لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية بشكل مؤسسي متطور بمشاركة الأفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.

وأكد الأستاذ محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة هذا العام يعد أهم ملتقى للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، حيث يهدف إلى تسهيل النقاشات المتعمقة وتبادل المعرفة والخبرات بشأن التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة ووضع حلول قابلة للتنفيذ من أجل مستقبل أكثر استدامة، حيث يلتقي المشاركون مع الخبراء العالميين والمتحدثين الدوليين لمناقشة أحدث الممارسات وأكثرها تأثيرا في هذا المجال.، لافتًا أنه ينتظره مئات العاملين في قطاع التنمية المستدامة في مصر نظرًا لتميزه في المحتوى والحضور والمكان.

مضيفا ان المؤتمر سيناقش محاور اساسية بدات من الامتثال إلى الابتكار واهمية الابتكار البيئى والإجتماعى والحوكمى ESG، وأهمية الاعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة المتزايدة لمحرك التغييير وخلق القيمة من خلال الاعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة، فضلًا عن مناقشة استراتيجيات قيادة الابتكار افبيئي والإجتمعاى والحوكمة من خلال دمج المعاييير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) فى استراتيجيات الأعمال السياسية، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليلات البيانات، والشراكة مع أصحاب المصلحة، والتحديات والاعتبارات وتنفيذ نماذج الاقتصاد االدائرى وأخيرا رؤى ESG لقادة الغد.

والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر شرف خلال الأعوام الماضية برعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وانعقد بحضور عدد من الوزراء المعنيين، وبحضور رؤساء مجالس إدارات ورؤساء قطاعات المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة والاتصالات والعلاقات الخارجية بكبرى الشركات والبنوك المحلية والدولية والمؤسسات المعنية الحكومية والخاصة.وهو ما كان لها أثر إيجابي بالغ في دعم أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المصري.