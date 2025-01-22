تعليم الفيوم يُكرم الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية

كرم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، طلاب مدرسة حافظ عبد العزيز التجارية المشتركة بإدارة إطسا التعليمية الفائزين بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية، بحضور الأستاذ محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، والأستاذ عادل فراج مدير إدارة التعليم التجاري بالمديرية، ومسئولي العلاقات العامة والإعلام

حيث تم تكريم كلا من الطلاب الفائزين بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية،وهم:

الطالبة ملك طارق نجاتي - الطالبة يمنى خالد ريان - الطالبة شهد رمضان مخلوف - الطالبة شروق أحمد سيد- الطالبة داليا أحمد صايم - الطالب عبد العزيز حامد محمد - الطالب أحمد محمد عبد البديع

تقدم الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح الدائم.

كما اكد وكيل الوزارة، على أهمية المشاركة في تنمية المواهب لدى الطلاب بجميع المراحل التعليمية، حيث تعمل على تنمية المهارات الشخصية، وتتيح مشاركة الطلاب في اكتشاف وتنمية مهاراتهم الشخصية والفنية، مما يعزز ثقتهم في أنفسهم ويمكّنهم من صقل مواهبهم بطرق مهنية، وتعمل على تشجيع الإبداع والابتكار، ويساعد ذلك على تنمية القدرة على التفكير.

و قدم وكيل الوزارة، رسالة شكر مدير مدرسة، حافظ عبدالعزيز التجارية، والإدارة العامة للشئون التنفيذية، بقيادة الأستاذ هشام أبو عوف، والأستاذ ناصر الحادقة موجه عام الصحافة والدكتور محمد صلاح الدين حمزة مدير إدارة الأنشطة الفنية والثقافية بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل، والمشاركة المتميزة على مستوى الجمهورية، وتمثيل محافظة الفيوم بشكل مشرف فى برنامج الإذاعة المدرسية.

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