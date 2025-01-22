السجن لمدة عام لمزارع ونجلة بتهمة احداث عاهة مستديمة لجارهما بالمنيا

عاقبت محكمة جنايات مستأنف العدوة شمال محافظة المنيا، حكما بتخفيف عقوبة السجن المشدد من 3 سنوات، إلى سنة واحد مع الشغل، بحق كلا من "ي.ب" 57 سنة مزارع، وابنه مزارع، مقيمين بمركز مطاي شمال المحافظة والزمتهما المصاريف، ومصادرة المضبوطات، لقيامهما بإصابة جارهما بعاهة مستديمة.



عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، اليوم وأصدرت أحكامها حضوريا على المتهمين عقب سماع الدفاع، والاطلاع على أمر الإحالة والحكم السابق.

محكمة مزارع ونجلة بالمنيا



كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد حال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة إصابة جارهما بعاهة، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين.

وجرت محاكمة المتهم وصدر الحكم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمتهما المصاريف الجنائية، وتم تحديد جلسة اليوم، لإعادة المحاكمة، حيث أصدرت المحكمة حكمها بتخفيف العقوبة إلى سنة واحدة مع الشغل.