لمناقشة مشروعات برج العرب الجديدة..رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء يستقبل وفد هيئة المجتمعات العمرانية

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الأربعاء الموافق، وفدًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمقر الشركة. 

وضم الوفد المهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس علاء نسيم، المشرف العام على قطاع الكهرباء، والمهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، والمهندس علي فاروق، مدير إدارة الكهرباء بالجهاز، والدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، وعددًا من معاوني رؤساء أجهزة المدن.

وشهد الحوار مناقشة مستفيضة لعدد من المشروعات الجارية بمدينة برج العرب الجديدة، حيث أكد المهندس إيهاب الفقي على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات الكهربائية مع ضمان الجودة والكفاءة في التنفيذ.

 وتطرق اللقاء  إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع بالمدينة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الكامل مع جهاز مدينة برج العرب الجديدة لحل المشكلات التي تعوق التنفيذ ودفع العمل بالمشروعات القائمة.

 وأسفر الاجتماع عن تحقيق تقدم ملموس في حل معظم القضايا العالقة بين شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وجهاز مدينة برج العرب الجديدة، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بقرى مراقيا وماربيلا" السياحية.

واختتم اللقاء، المهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة، وأعضاء الوفد المرافق له، معربًا عن شكرهم وتقديرهم لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على جهودها المتميزة وتعاونها المستمر في خدمة مواطني ومستثمري مدينة برج العرب الجديدة.

 

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