ضبط 100 بطاقة تموينية بحملة مكثفة في الإسكندرية

نجحت الإدارة الرقابية بالمديرية، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان والإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة، أحمد عبد الحميد، اليوم،الأربعاء، في الإسكندرية، بعدة حملات على المخابز البلدية المدعمة ومستودعات البوتاجاز والأسواق و التى أسفرت عن الأتى:



ضبط أحد المخابز البلدية لتجميع عدد 100 بطاقة تموينية بغرض التربح الغير مشروع

ضبط ماكينة صرف خبز خاصه بأحد المخابز البلدية بمخبز بلدى اخر

تحرير محضر عدم وجود ماكينة صرف الخبز الخاصة بأحد المخابز البلدية

تحرير عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

تحرير عدد 5 محاضر تقليد لعلامات تجارية مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية

تحرير عدد 3 محاضر عدم نظافة ادوات عجين

تحرير محضرين عدم وجود لوحة بيانات للمخابز

تحرير محضربن توقف للمخابز بلدية

تحرير عدد 3 محاضر عدم نظافة ادوات

تحرير محضر عدم إعلان عن الاسعار لأحد مستودعات البوتاجاز وذلك للمخالفة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.