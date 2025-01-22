نائب رئيس جامعة أسيوط يشهد انطلاق معسكر الأنشطة الرياضية لطلاب الخدمة الاجتماعية

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جانب من المعسكر
جانب من المعسكر

 

 

  

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط اليوم الاربعاء معسكرًا لطلابها ضم أنشطة رياضية، وفنية، وثقافية بالقرية الأولمبية بالجامعة

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صلاح قراعة المشرف على القرية الأولمبية، والدكتورة إيمان عبد العال
القائم بعمل عميد الكلية، ووكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا محمد سيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح عبد الحكيم المشرف على إدارة التدريب الميداني بالكلية، ومدير المعسكر والدكتور محمد سليمان وكيل كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات العليا والبحوث، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بإدارتي التدريب الميداني، ورعاية الطلاب بالكلية، والعاملين بالقرية الأولمبية.

 وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة على إن جامعة أسيوط تحرص على فتح المسارات أمام الطلاب للتعبير عن طاقاتهم بكل حرية، واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم ودعمها وتنميتها، وإتاحة ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تكسب الطلاب خبرات قيمة في العمل الجماعي، وتعزيز قدراتهم الاجتماعية ومهاراتهم القيادية والتنظيمية.

 وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن سعادته الكبيرة بالتواجد في معسكر كلية الخدمة الاجتماعية، الذي ضم 2500 من طلاب وطالبات الفرقة الثالثة بالكلية، استمتعوا بممارسة العديد من الأنشطة، منها كرة القدم، وتنس الطاولة، ومصارعة الذراعين، وعدد من الألعاب الترفيهية، بالإضافة إلى الغناء، والشعر، والزجل، مشيدًا بحسن تنظيم المعسكر، وداعيًا الطلاب إلى زيادة المشاركة في الأنشطة الطلابية.

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