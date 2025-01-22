الثلاثاء 28 يناير.. "الصحفيين" تنظم ندوة بعنوان "الثانوية الجديدة (البكالوريا) في الميزان"

أخبار مصر
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان  "الثانوية الجديدة  (البكالوريا) في الميزان".

يشارك في الندوة د. نادية جمال الدين أستاذ أصول التربية، ومدير المركز القومي للمناهج سابقًا، د. سامي نصار أستاذ التربية والعميد الأسبق لمركز البحوث التربوية، د. أنور مغيث أستاذ الفلسفة ومدير المركز القومي للترجمة سابقًا، د. عماد جاد  نائب مدير مركز الأهرام للدراسات والباحث في الشئون السياسية والثقافية.

تدير الندوة إيمان رسلان، الكاتبة الصحفية المتخصصة بشئون التعليم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الساعة الخامسة مساءً بالقاعة المستديرة "أمين الرافعي" في الدور الثالث.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

ريال مدريد يفقد أهم عناصره خلال مباراته القادمة بدوري الأبطال

عاجل:- تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية نحو قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

موعد بدء الترم الثاني 2025 وإجازة نصف العام وفق الخريطة الزمنية الرسمية

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن

نشرة مرور "الفجر ".. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2025

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الصومال لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق المحلية اليوم الخميس 23 يناير 2025