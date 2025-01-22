الثلاثاء 28 يناير.. "الصحفيين" تنظم ندوة بعنوان "الثانوية الجديدة (البكالوريا) في الميزان"

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان "الثانوية الجديدة (البكالوريا) في الميزان".

يشارك في الندوة د. نادية جمال الدين أستاذ أصول التربية، ومدير المركز القومي للمناهج سابقًا، د. سامي نصار أستاذ التربية والعميد الأسبق لمركز البحوث التربوية، د. أنور مغيث أستاذ الفلسفة ومدير المركز القومي للترجمة سابقًا، د. عماد جاد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات والباحث في الشئون السياسية والثقافية.

تدير الندوة إيمان رسلان، الكاتبة الصحفية المتخصصة بشئون التعليم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الساعة الخامسة مساءً بالقاعة المستديرة "أمين الرافعي" في الدور الثالث.