"استجابة للفجر" مجازاة 9 ملاحظين وحرمان طالب عام وإلغاء المادة لآخر لتسريب مادة اللغة الانجليزية بأسيوط

فى استجابة لماتم نشره اليوم الأربعاء فى الفجر بخصوص تسريب امتحان اللغة الانجليزية فى امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى

قرر محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الاربعاء حرمان طالب لمدة عام والغاء المادة لطالب آخر ومجازاة 9 ملاحظين ومراقبين فى واقعة تسريب امتحان مادة اللغة الانجليزية

وشدد دسوقي على مكافحة الغش بكافة صوره وأشكاله ومنع دخول أجهزة المحمول والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أوالملاحظين