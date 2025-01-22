تفاصيل اجتماع مجلس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية عن شهر يناير

عقد مجلس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية برئاسة الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس الجامعة اليوم الاربعاء إجتماعه الدوري لشهر يناير 2025

وجاء ذلك بحضور الدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ولاء محمود الشريف عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور خليل علي خليل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور أيمن عياد مدير معهد ITI فرع أسيوط والعميد محمد نصر الدين مدير المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، وجمال كمال عباس أمين عام الجامعة، وهيثم أبوضيف سيد أمين المجلس.

وقدّم الدكتور جمال تاج؛ خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل بمناسبة الذكرى ال 73 لعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة يناير، مشيدًا بدور الشرطة المصرية البارز والفعال تجاه خدمة المواطنين.

واستعرض مجلس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية؛ أهم الأنشطة، والأحداث البارزة، خلال شهر يناير، وأهمها: متابعة إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالى منذ إنطلاقها حتى نهايتها، واستعدادات الجامعة لتنظيم النسخة الثانية من أسبوع شباب الجامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد.

ووجه رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية؛ خالص الشكر لنائب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والجهاز الإداري على جهودهم لنجاح العملية الامتحانية وخروجها دون أي مشكلات.

كما وجه الدكتور جمال تاج؛ بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد لنتائج الطلاب، والانتهاء من جداول المحاضرات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالى

ووافق المجلس؛ على تنظيم جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية النسخة الثانية من أسبوع شباب ومدارس إقليم وسط الصعيد وذلك خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير القادم.

وكما وافق المجلس على مشروع إنشاء كليات متعددة المجالات نظرًا لتوجهات الدولة المصرية في التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية على أن يكون المقترح بإنشاء الكليات التالية؛ كلية تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية تكنولوجيا إدارة الأعمال، كلية تكنولوجيا الزراعة والتصنيع الغذائي، وكلية تكنولوجيا الري ومياه الشرب.

وأحيط المجلس علمًا بمشروع الموازنة الخاصة بالجامعة للعام المالى الحالى