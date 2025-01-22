أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم: حالة رضا بشأن انضباط اللجان وتهيئة مناخ لأداء الامتحانات

تفقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عددًا من اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، للإطمئنان على حسن سير وانتظام وانضباط اللجان في جميع أنحاء المحافظة، وشملت الزيارة لجنة مدرسة الشهيدة منة الله سيد رجب التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.

وأثناء تفقده للجان الامتحانية، اطمأن الدكتور قبيصي على انضباط وانتظام سير العمل داخل اللجنة، مشيرًا بانضباط الطلاب والمراقبين في أداء مهامهم باللجنة، كما أكد على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، بما في ذلك عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان وتطبيق إجراءات التأمين اللازمة للحفاظ على نزاهة الامتحانات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وكيل الوزارة على متابعة سير الامتحانات عن كثب، مع تقديم الدعم اللازم لضمان تنظيم الامتحانات بشكل سليم ومنتظم، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب.

كما تفقد وكيل الوزارة عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، والتقي بأولياء الأمور من أمام لجنة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، ودار حوار بين السيد وكيل الوزارة عدد من أولياء الأمور، حيث أعرب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم عن حالة من الرضا التام بشأن انضباط اللجان وتهيئة مناخ مناسب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وانضباط مواعيد استلام ورقة الأسئلة وبدء الامتحان فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وكذلك إعطاء كل طالب حقه فى وقت الامتحان، حيث أشادوا بالدقة والشفافية والاهتمام بالطلاب وانضباط اللجان أثناء الامتحانات

كما تابع دكتور خالد قبيصي لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في اليوم الرابع، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وقام بالتواصل المباشر مع غرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وكذلك مع عدد من اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، للتأكد من انتظام سير الامتحانات، والتأكد من وصول أسئلة الامتحان في المواعيد المحددة. كما نبه على ضرورة توفير بيئة ملائمة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات بتركيز وسلاسة، وأشار، وكيل الوزارة أنه تم توفير الأجواء المناسبة في جميع اللجان الامتحانية لتيسير أداء الطلاب للامتحانات، كما أكد على استمرار التواصل المستمر مع مديرى عموم الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، للوقوف على سير الامتحانات والتأكد من توافر كافة المستلزمات الضرورية مثل الإضاءة والتهوية داخل اللجان.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حرص مديرية التربية والتعليم بالفيوم على الحفاظ على الانضباط داخل اللجان، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

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