معرض “صنع في سوهاج” يشهد إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا في يومه الثالث

شهد معرض “صنع في سوهاج”، الذي افتُتح يوم الإثنين الماضي، إقبالًا كبيرًا من المواطنين في يومه الثالث، مما يعكس أهمية الحدث في تعزيز الصناعات المحلية ودعم الاقتصاد بمحافظة سوهاج.





وخلال جولة تفقدية للمعرض، اطلع النائب خالد أبو الوفا على المنتجات التي تقدمها أكثر من 30 شركة ومصنعًا، تشمل الصناعات اليدوية، الأدوات المنزلية، الغزل والنسيج، الكرتون، والمناديل الورقية. وأشاد أبو الوفا بالإقبال الكبير من المواطنين على شراء المنتجات المعروضة بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن المعرض يعكس جودة الصناعات المحلية وقدرتها على المنافسة عالميًا.





وأكد النائب أن تنظيم المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن الهدف من المعرض لا يقتصر على توفير السلع بأسعار مناسبة، بل يمتد إلى دعم المصانع المحلية، تعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.





وأضاف أبو الوفا أن معرض “صنع في سوهاج” يمثل خطوة ناجحة نحو بناء اقتصاد مستدام ودعوة لدعم الصناعات الوطنية. وأشار إلى أن الفكرة ليست جديدة، حيث انطلق أول معرض يحمل هذا الاسم عام 2016 وحقق نجاحًا في تسويق المنتجات المحلية.





يُقام المعرض بجوار الحديقة العامة بسوهاج، حيث يتميز بأجواء ترفيهية وفعاليات هادفة مصاحبة. ويوفر فرصة للمواطنين لشراء منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية. وافتُتح المعرض بحضور اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والنائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد كبير من المواطنين والمشاركين.





ويهدف المعرض إلى إبراز الصناعات المحلية المتميزة بالمحافظة، بما في ذلك المنتجات الحاصلة على شهادات جودة عالمية، مثل الأيزو.