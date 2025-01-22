" مدير تعليم مطروح تكرم خبراء المواد الدراسية المشاركين بفعاليات المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية

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وكيلة الوزارة تكرم
وكيلة الوزارة تكرم خبراء المواد الدراسية

 

قامت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مساء اليوم الأربعاء، بتكريم خبراء المواد الدراسية المشاركين بفعاليات المراجعات النهائية في الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الأول، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية والحاج أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام وأيمن شومان وكيل إدارة مطروح التعليمية.

 وذلك بقاعة مجلس العمد والمشايخ وسط حشد هائل من طلاب الشهادة الاعدادية، في ختام تلك الفعاليات التعليمية ومراجعة ليلة الامتحان لمادة العلوم.

وقدمت نادية فتحي الشكر والتقدير لخبراء المواد الدراسية للجهد المتميز والإخلاص والتفاني في العمل خلال المراجعات النهائية علي مدار امتحانات الشهادة الاعدادية، والتي جاءت في سبيل تحقيق أقصى استفادة طلابية ممكنة من المراجعات.

كذلك قدمت الشكر للسيد وكيل المديرية ومدير التعليم العام وإدارة مطروح، عرفانا بنجاح منظومة مراجعات ليلة الامتحان، وتقديرا للعطاء الزاخر طوال المرحلة الماضية والتي توجت بتنظيم مميز لتلك الفعاليات التربوية لصالح أبنائنا الطلاب بكافة الإدارات التعليمية. كذلك قدمت الشكر لمجلس العمد والمشايخ لاستضافة فعاليات المراجعات وتقديم كافة سبل الدعم لنجاحها.

التربية والتعليم العمد والمشايخ مراجعة ليلة الامتحان وزارة التربية والتعلي وزارة التربية والتعليم

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