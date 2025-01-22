وكيل صحة الإسماعيلية تتابع انتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبية بمستشفى حميات التل الكبير

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية مستشفى حميات التل الكبير، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية وتقديم كافة الخدمات الطبية للمترددين.

وإستهلت الدكتورة ريم مصطفى الجولة داخل المستشفى يرافقها الدكتورة داليا نور الدين مدير إدارة الطب العلاجى والدكتور أحمد موسي مدير المستشفى،بتفقد قسم الحضَّانات الجديد، بمستشفى حميات التل الكبير والذى يضم اربع حالات لإجمالي 16 حضّانة للأطفال المبتسرين،وشددت على الإلتزام بإجراءات ومعايير مكافحة العدوي بالقسم وتوافر الألبان وكافة المستلزمات اللازمة.

وتابعت بتفقد قسم الداخلى للأطفال وإلتقت بذويهم وإطمئنت على تطور حالة الأطفال الصحية وإستمعت لذوى المرضى للإطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم، والتأكد من رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وخلال الجولة تفقدت إنتظام سير العمل بقسمى العناية المركزة والغسيل الكلوي وتابعت حالات المرضى مع الطبيب المناوب،كما إستمعت لشكوى أحد المرضى،ووجهت مسئول قسم الكلى وإدارة العلاجى بفحص الشكوى والعمل على حلها فورًا.

وإستكملت وكيل صحة الإسماعيلية بتفقد قسم العلاج الطبيعي وتواجد الفريق الطبي وتابعت تردد المرضى ووجَّهت بتكثيف الدعايا لزيادة عدد المترددين على القسم.

وفى ختام الجولة حَرصت وكيل وزارة الصحة على الإجتماع بمدير المستشفى وفريق الإشراف لتقديم الدعم المطلوب ومعالجة السلبيات ومتابعة كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للوصول لأفضل خدمة طبية متميزة للمواطنين.