جامعة سوهاج:فحص 5000 من منسوبي الجامعة مجانًا للكشف الأورام السرطانية

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جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان المبادرة الرئاسية التي نفذتها الجامعة للكشف الاورام السرطانيه" اورام القولون"، قامت بتقديم الخدمة الطبية والفحص والتحاليل لعدد 5000 من منسوبي الجامعة، وذلك ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، والتي استمرت علي مدار يومين بمقري مستشفي الجامعة القديم والجديد.

وأكد الدكتور حسان النعماني ان قطاع الصحة على رأس اولويات اهتمام الرئيس السيسي، حيث أطلق فخامته حزمة من المبادرات الصحية العاجلة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير خدمات علاجية بجودة عالية، مؤكدًا علي إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فان إدارة الجامعة مستمرة في تنفيذ المبادرات الصحية المختلفة مجانًا لتخفيف العبء عن كاهل المرضي وزيادة نسب الشفاء، وذلك بالمستشفيات الجامعية والتي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أن الحصول على خدمات المبادرة، بدأ بتوجه المواطن إلى مقر المستشفي، وملىء استبيان يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية التي يعاني منها، ومن خلال نتيجة الاستبيان تم معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب إنه تم إجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وتحويل الحالات الإيجابية على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم، وذلك بقسمي الجراحة وأورام وجراحة المناظير بالمستشفى الجامعي، وفي حالة سلبية الفحص تم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه.

وجدير بالذكر ان المبادرة شملت ايضًا اجراء عدد من التحاليل والفحوصات الطبية مثل قياس السكر، والضغط، صورة الدم، فحص اولي للقلب، قياس الوزن، ومعدل السمنة، وكشف نظر، وكشف خاص بأمراض الباطنة والجهاز الهضمى.

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