صرف مرتبات شهر يناير 2025

عاجل - موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 رسميا وحقيقة الزيادة الجديدة

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مرتبات شهر يناير
مرتبات شهر يناير 2025

عاجل - موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 رسميا وحقيقة الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، صرف مرتبات شهر يناير 2025، بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يناير 2025 اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير للعاملين في القطاع الحكومي، ذلك مع اقتراب نهاية الشهر الأول من العام الجديد.

موعد بداية ونهاية صرف مرتبات شهر يناير 2025

مرتبات شهر يناير 2025 

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن تفاصيل مواعيد صرف مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي خلال الأيام الماضية للأشهر المقبلة، حيث أكدت على بدء صرف مرتبات شهر يناير منذ اليوم الأربعاء، الموافق 22 يناير 2025، مع استمرار عمليات الصرف حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص أيام 5، 6، 8، و9  من شهر فبراير لصرف المستحقات المتأخرة لشهر يناير، لضمان حصول جميع العاملين على مستحقاتهم في الوقت المحدد.

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عاجل - موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

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موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

مرتبات شهر فبراير 2025 

وفيما يخص مرتبات شهر فبراير، كشفت الوزارة إلى أنه سيتم صرفها بدءًا من يوم 23 من شهر فبراير، على أن تُخصص أيام 6، 9، و10 مارس لصرف المتأخرات.

كما أوضحت الوزارة إلى أنه سيتم بدأ صرف مرتبات شهر مارس اعتبارًا من يوم 23 مارس، مع استمرار صرف المتأخرات في أيام 6، 9، و10 من شهر أبريل.

كيفية صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي

صرف مرتبات شهر يناير 2025، وأكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن جميع المستحقات ستكون متاحة لصرفها عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للجدول الزمني المعتمد في النظام المالي الإلكتروني، مشددًا على التزام الوزارة بتيسير عمليات الصرف لضمان راحة العاملين في مختلف الجهات الحكومية.

مرتبات العاملين حسب الدرجات الوظيفية لشهر يناير 2025

مرتبات شهر يناير 2025 
  • الدرجة السادسة 6000 جنيه.
  • الدرجة الخامسة 6500 جنيه.
  • الدرجة الرابعة 7000 جنيه.
  • الدرجة الثالثة 7500 جنيه.
  • الدرجة الثانية 8000 جنيه.
  • الدرجة الأولى 8200 جنيه.
  • درجة المدير العام 9200 جنيه.
  • الدرجة العالية 10200 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه.
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