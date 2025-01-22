تعليم سوهاج: يشارك في الإحتفال بالذكرى ال73 لعيد الشرطه

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ترابط ووحده الشعب المصرى الذى جسد اروع ملاحم البطولات، والتى سطر خلالها رجال الشرطة البواسل أعظم البطولات والتضحية بأرواحهم ودمائهم الزكية فى معركه الاسماعيليه صباح 25 يناير من عام 1952 والتى كانت رمزا للكرامه والعزه المصرية، والذى رفض خلالها رجال الشرطة البواسل الاستسلام أمام جيش الاحتلال البريطاني والذين دافعوا بكل ما اتو من قوه وبساله عن ارضهم ووطنهم وتقبلو الشهاده فداء للوطن.

جاء ذالك خلال حضوره الإحتفال بالذكرى ال73 لعيد الشرطه بحضور الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج واللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج والقيادات الأمنية و التنفيذية والشعبية بالمحافظة