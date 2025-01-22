عاجل | ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، ارتفاعًا مقارنة بمستوياتها النهائية المسجلة يوم أمس الثلاثاء.


 

أسعار جنيه الذهب في مصر


 

وصل سعر جنيه الذهب عيار 21، في محلات الصاغة، إلى 30،400 جنيه، ويُحتسب هذا السعر بناءً على وزن الجنيه (8 جرامات من الذهب عيار 21) دون إضافة مصنعية أو ضرائب أو دمغات.


 

أسعار الذهب اليوم في مصر


 

جاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 4342 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 3800 جنيه للجرام.

عيار 18: 3257 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 2533 جنيهًا للجرام.


 

أسعار الذهب عند الشراء

عيار 24: 4308 جنيهات للجرام.

عيار 21: 3770 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3231 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 2513 جنيهًا للجرام.


 

تُشير هذه الأسعار إلى الذهب الخام دون إضافة المصنعية، التي تختلف حسب كل تاجر.

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