عاجل.. أول تعليق من مارسيل كولر بعد تعادل الأهلي أمام فاركو

الفجر الرياضي
مارسيل كولر
مارسيل كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي لاحت له العديد من الفرص أمام فاركو، ولكن لم يتم تسجيل الأهداف بالشكل المطلوب.

تصريحات كولر بعد تعادل الأهلي

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: أرضية الملعب لم تساعدنا على اللعب بارتياحية، ولا بد من إيجاد حل لمثل هذه الأمور.

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عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو

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وأضاف: رغم حالة أرضية الملعب كان لنا محاولات عديدة، واضطررنا إلى الدفع بلاعبين من الشباب، والسبب في ذلك ضغط المباريات والإصابات العديدة التي تضرب اللاعبين.

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