عاجل.. الزمالك يقطع إعارة زياد كمال مع إنبي واللاعب يوقع على مخالصة مالية

الفجر الرياضي
زياد كمال
زياد كمال

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع إدارة نادي إنبي بشأن قطع إعارة زياد كمال لاعب وسط الفريق، ليعود إلى النادي البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية..

الزمالك يقطع إعارة زياد كمال

ووقع زياد كمال على مخالصة بشأن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

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وأعرب مسؤولو الزمالك عن خالص امنياتهم بالتوفيق لزياد كمال خلال الفترة المقبلة، ووجهوا له الشكر على الفترة التي قضاها مع النادي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها مساء غدا الخميس  في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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