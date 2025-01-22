صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، بأن فلاديمير زيلينسكي في حالة صدمة وخوف بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال سلوتسكي: "يحاول زيلينسكي التلاعب بأوروبا، وهو في حالة صدمة وخوف على ما يبدو من تغيير الإدارة في الولايات المتحدة والقرارات الأولى التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية الخارجية بما في ذلك لكييف لمدة 90 يوما".

وأشار إلى أنه "تم التوصل إلى اتفاقات بشأن التسوية في المفاوضات في إسطنبول، وتم التوقيع عليها من قبل رئيس الوفد الأوكراني، ديفيد أراخميا. وبطبيعة الحال لم يكن بوسعه أن يضع توقيعه دون موافقة زيلينسكي نفسه".

وتابع: "كعلامة على حسن النية، سحبت روسيا قواتها من محوري كييف وتشرنيغوف. كنا مستعدين لإنهاء العمليات العسكرية، وكان الجانب الأوكراني مستعدا لهذه الخطوة".

وأضاف: "الآن يحاول زيلينسكي غير الشرعي قلب الصورة رأسا على عقب وتزوير التاريخ".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي خلال اجتماع مع ممثلي المجلس الدولي للإعلام في دافوس، إن شرط روسيا في مفاوضات إسطنبول كانت "التراجع واستبداله بميدفيدتشوك الموالي لروسيا".