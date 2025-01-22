الملك سلمان للإغاثة يوزّع مواد إغاثية متنوعة في مدينة الرستن بمحافظة حمص

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 98 سلة غذائية، و113 كيس طحين، و15 حقيبة شتوية، و15 حقيبة عناية شخصية في مدينة الرستن بمحافظة حمص في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 538 فردًا بواقع 113 أسرة، ضمن مشروع توزيع المواد الإغاثية في سوريا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن