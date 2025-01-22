عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام باريس سان جيرمان