الجيش الأمريكي ينشر آلاف الجنود لحماية الحدود مع المكسيك

عربي ودولي
بوابة الفجر

نشر الجيش الأمريكي آلاف الجنود لحماية الحدود الأمريكية مع المكسيك، حسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية نقلا عن مصادر.

وأضافت الشبكة: "من المقرر أن يتم نشر آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين على الحدود الجنوبية مع المكسيك خلال اليومين المقبلين بعدما أمر الرئيس دونالد ترامب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة".

ويوجد حاليا نحو 2200 جندي على الحدود كجزء من قوة المهام الحدودية، ومقرها في ولاية تكساس، وتشمل مهامهم الدعم اللوجستي والمراقبة والعمل على البيانات الإحصائية.

وستقوم التعزيزات بأداء مهام مماثلة، بما في ذلك دعم جاهزية الدوريات، والتصدي للتهديدات وتدفقات المهاجرين والمساعدة في تنسيق الإجراءات.

ويأتي ذلك على خلفية تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وكان ترامب قد تعهد باتخاذ إجراءات لمحاربة الهجرة بمثابة الخطوات الأولى بعد توليه المنصب.

الرئيس دونالد ترامب الوجود العسكري ولاية تكساس محاربة الهجرة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ريال مدريد يفقد أهم عناصره خلال مباراته القادمة بدوري الأبطال

عاجل:- تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية نحو قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

موعد بدء الترم الثاني 2025 وإجازة نصف العام وفق الخريطة الزمنية الرسمية

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن

علماء الأوقاف بالفيوم يستأنفون جلسات الدوار بِقُرى حياة كريمة للتعريف بالقضية السكانية والصحة الإنجابية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الصومال لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2025

نشرة مرور "الفجر ".. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة