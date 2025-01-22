الجيش الأمريكي ينشر آلاف الجنود لحماية الحدود مع المكسيك

نشر الجيش الأمريكي آلاف الجنود لحماية الحدود الأمريكية مع المكسيك، حسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية نقلا عن مصادر.

وأضافت الشبكة: "من المقرر أن يتم نشر آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين على الحدود الجنوبية مع المكسيك خلال اليومين المقبلين بعدما أمر الرئيس دونالد ترامب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة".

ويوجد حاليا نحو 2200 جندي على الحدود كجزء من قوة المهام الحدودية، ومقرها في ولاية تكساس، وتشمل مهامهم الدعم اللوجستي والمراقبة والعمل على البيانات الإحصائية.

وستقوم التعزيزات بأداء مهام مماثلة، بما في ذلك دعم جاهزية الدوريات، والتصدي للتهديدات وتدفقات المهاجرين والمساعدة في تنسيق الإجراءات.

ويأتي ذلك على خلفية تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وكان ترامب قد تعهد باتخاذ إجراءات لمحاربة الهجرة بمثابة الخطوات الأولى بعد توليه المنصب.