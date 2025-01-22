بعد عفو ترامب عنه.. القصة الكاملة حول مؤسس موقع طريق الحرير

موقع طريق الحرير.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عفو كامل وغير مشروط لروس أولبريكت، مؤسس موقع "طريق الحرير" الذي كان يُستخدم على "الإنترنت المظلم" لتجارة المخدرات والأنشطة غير القانونية.

العفو يثير التساؤلات



أعلن ترامب، عبر منصته "Truth Social"، دافع عن قراره، مؤكدًا أن أولبريكت كان ضحية لعملية قضائية وصفها بأنها "غير عادلة".

وقال: "الحثالة الذين عملوا على إدانته هم نفس الحمقى الذين شاركوا في تسليح الحكومة ضدي".

وأضاف أنه أبلغ والدة أولبريكت شخصيًا بقرار العفو، واصفًا الحكم السابق بأنه "مثير للسخرية"، حيث حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى 40 عامًا.

قصة طريق الحرير

تأسس موقع "طريق الحرير" على "الويب المظلم" ليكون منصة لبيع المخدرات باستخدام العملة الرقمية "بيتكوين"، بالإضافة إلى تداول معدات القرصنة الإلكترونية وجوازات السفر المزورة.

و في عام 2015، أدين أولبريكت بتهم شملت التآمر لتهريب المخدرات، غسل الأموال، والقرصنة التكنولوجية.

حسب ممثلي الادعاء، بلغت قيمة المخدرات المباعة عبر الموقع أكثر من 200 مليون دولار، وأكدوا أن الموقع اجتذب ما يقرب من مليون مستخدم مسجل قبل أن يُغلق بعد اعتقال أولبريكت.

اتهامات خطيرة

لم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، حيث زعمت وثائق المحكمة أن أولبريكت حاول الترتيب لستة جرائم قتل مقابل أجر، بما في ذلك استهداف موظف سابق بالموقع، ومع ذلك، لم يتم العثور على دليل يثبت تنفيذ أي من تلك الجرائم.

القضاء يتحدث

خلال المحاكمة، وصفت القاضية كاثرين فورست، التي أصدرت الحكم، أولبريكت بأنه "لا يختلف كثيرًا عن أي تاجر مخدرات آخر".

وأشارت إلى أن الموقع كان منصة خطيرة ساهمت في انتشار تجارة المخدرات عبر الإنترنت.

جدل مستمر

قرار ترامب أثار تساؤلات حول دوافعه، خاصة أنه يأتي في وقت يستعد فيه للانتخابات المقبلة.

وبينما يرى البعض أن العفو يعكس تعاطفًا إنسانيًا مع أولبريكت وعائلته، يعتقد آخرون أنه يمثل استغلالًا سياسيًا لقضية مثيرة للجدل.

يبقى السؤال هل كان هذا القرار جزءًا من إستراتيجية ترامب لاستمالة أصوات قاعدة جديدة من الناخبين، أم أنه قرار إنساني بحت؟ الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.