هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ الألماني، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فينورد الهولندي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2025/2024.

بايرن ميونخ يواجه فينورد في الشامبيونزليج

ويستضيف ملعب فيجينورد معقل النادي الهولندي، مباراة فينورد وبايرن ميونخ، ضمن فعاليات الجولةالسابعة من بطولة الشامبيونزليج، تحت صافرة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

ويحتل البافاري المركز الثاني عشر في ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي فينورد في المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط.

وتنطلق أحداث اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: نوير.

▪︎خط الدفاع: أوباميكانو - كيم - لايمير - ديفيز.

▪︎خط الوسط: جوريتسكا - موسيالا - كيميش.

▪︎خط الهجوم: كومان - أوليز - هاري كين.

القنوات الناقلة لمواجهة بايرن ميونخ وفينورد في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD4.