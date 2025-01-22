تشكيل آرسنال لمواجهة دينامو زغرب في بطولة دوري أبطال أوروبا

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال عن تشكيلة المدفعجية لمواجهة دينامو زغرب بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ويسعى آرسنال للعودة أمام دينامو زغرب إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل مع أستون فيلا بهدفين مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي.

يحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 13 نقطة في مجموعة دوري أبطال أوروبا، حصدها من ست مباريات، حيث فاز في أربعة مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة.

من المقرر أن يخوض آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: زينشينكو – غابرييل ماغالهايس – مايلز لويس سكيلي - كيور

خط الوسط: مارتن أوديجارد – ديكلان رايس – جورجينهو

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج – كاي هافيرتز - غابرييل مارتينيلي

