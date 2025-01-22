تشكيل آرسنال لمواجهة دينامو زغرب في بطولة دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال عن تشكيلة المدفعجية لمواجهة دينامو زغرب بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي. 

ويسعى آرسنال للعودة أمام دينامو زغرب إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل مع أستون فيلا بهدفين مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي.

يحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 13 نقطة في مجموعة دوري أبطال أوروبا، حصدها من ست مباريات، حيث فاز في أربعة مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة. 

من المقرر أن يخوض آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.
خط الدفاع: زينشينكو – غابرييل ماغالهايس – مايلز لويس سكيلي - كيور
خط الوسط: مارتن أوديجارد – ديكلان رايس – جورجينهو 
خط الهجوم: رحيم ستيرلنج – كاي هافيرتز - غابرييل مارتينيلي
 

ارسنال دينامو زغرب

مواد متعلقة

برشلونة يستعرض مميزات مقاعد الـVIP في "كامب نو"

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ريال مدريد يفقد أهم عناصره خلال مباراته القادمة بدوري الأبطال

عاجل:- تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية نحو قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

موعد بدء الترم الثاني 2025 وإجازة نصف العام وفق الخريطة الزمنية الرسمية

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن

علماء الأوقاف بالفيوم يستأنفون جلسات الدوار بِقُرى حياة كريمة للتعريف بالقضية السكانية والصحة الإنجابية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الصومال لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2025

نشرة مرور "الفجر ".. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة