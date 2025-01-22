تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو مينديز.

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عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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معلق مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

خط الوسط: زائير إيمري - رويز - جواو نيفيز.

خط الهجوم: دووي - ليي - برادلي باركولا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، في موسمه الحالي.

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