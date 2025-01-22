الكلاسيكو بلون الذهب.. الاتحاد يفوز على الشباب بثنائية في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
الاتحاد
الاتحاد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزا كبيرا ومستحقا على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الاتحاد والشباب

وبدأت أحداث مباراة الاتحاد والشباب برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل كادش الهدف الأول في الدقيقة 28 ولكن تم الغاؤه للتسلل وعاد العبود بالهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 32 وسجل بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 45 صنع حامد.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

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معلق مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي

وعاد كمارا بالهدف الأول للشباب في الدقيقة 45 +2 صنعه له بودينسي وانتهى الشوط الأول 2/1 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وحاول كل من الفريقان تسجيل هدف التعادل أو الفوز لكنهم لم ينجحوا في ذلك لتألق رايكوفيتش والمعيوف والدفاع في التصدي لجميع المحاولات وانتهت المباراة 2/1.

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