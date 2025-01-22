فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في جراحة دقيقة لشاب يعاني من انفجار في مقلة العين

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الفريق الطبى
الفريق الطبى

نجح فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون بمستشفى أسيوط الجامعى بجامعة أسيوط مساء اليوم الاربعاء في إجراء عملية جراحية دقيقة لشاب يعاني من انفجار في مقلة العين مع الحفاظ على قدرته في الإبصار، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير مستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي  والدكتور طارق أحمد علي رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى 

 

وكان قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الرئيسي  استقبل شاب من أسنا بمحافظة الأقصر، يبلغ من العمر 35 عاما، أصيب بانفجار مقلة العين وجرح بالصلبة، ومياه بيضاء إصابية، وذلك نتيجة إصابته أثناء العمل وتطاير أجزاء من جسم معدني، ليستقر داخل العين، ويسبب نزيف بالجسم الزجاجي وإلتهابات داخل العين واشتباه انفصال شبكيه العين.

وقام الفريق الطبي بإجراء إصلاح لجرح بصلبة العين وإزالة المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية وزرع عدسة رخوه، وتمت عملية إزالة الجسم الزجاجي واستخراج الجسم المعدني الصلب من داخل العين، مع الحفاظ على قدرة المريض الشاب على الإبصار.

وتشكل الفريق الطبي من الدكتور وائل سليمان أستاذ طب وجراحة العيون ورئيس الفريق الطبي، والطبيب عمر عبد الكريم مدرس مساعد طب وجراحة العيون، والطبيب عمرو محمد سيد معيد بالقسم، فيما تشكل فريق التخدير من الدكتورة جيهان أحمد أستاذ التخدير وكل من الطبيبة ياسمين المصري مدرس مساعد التخدير، والطبيب إسلام أبو اليسر طبيب مقيم بالقسم 

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