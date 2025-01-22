جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ترفع الوعي بأهمية إدارة النفايات

نظمت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، ممثلة بإدارة المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، اليوم محاضرة توعوية بعنوان "أهمية إدارة النفايات من الهدر إلى الاستدامة".

واستهدفت المحاضرة رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال إدارة النفايات بطرق سليمة، وتقديم شرح مفصل لأنواع النفايات المختلفة، وآثارها على البيئة والصحة العامة، فضلًا عن مراحل دورة حياة النفايات بدءًا من الإنتاج وحتى التخلص النهائي.

وتناولت المحاضرة أبرز التوصيات المتعلقة بإدارة النفايات، مثل تقليل الاستهلاك، وإعادة التدوير، والاستفادة من النفايات في إنتاج الطاقة، وتبني عادات استهلاكية صديقة للبيئة