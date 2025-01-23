وكيل رياضة أسيوط يعلن عن انتهاء أعمال التسليم الابتدائى لمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

أعلن أحمد السويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائى لأعمال التطوير التى تم تنفيذها بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط وفقًا لخطة إحلال وتجديد المركز بوزارة الشباب والرياضه ليصبح مركز متكامل

جاء ذلك بحضور اللجنة المُشكلة من
المهندس حنفي محمود مبارز،والمهندس عادل بهي الدين محمد استشاري المشروع من قبل وزاره الشباب والرياضه،المهندس طارق دعبس مدير عام المنشأت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة رئيس اللجنة،سامح عفيفي مدير عام المنشأت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة
المهندسبهاء جمال راشد بإدارة المنشأت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة
، أيمن الأعسر بإدارة المنشأت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة
المهندس علاء السيد محمود مدير عام بالإدارة الهندسية بوزارة الشباب والرياضة
،مهندس جورج فيكتور فوزي والمهندس محمود محمد علي مندوبي شركه وادي النيل
،محمد زيدان مدير إدارة المنشأت والتجهيزات بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، دكتور خالد تغيان مدير مركز التنمية الشبابية

حيث قامت اللجنه بالمرور على الأعمال والمعاينه الظاهريه على الطبيعه التي تم تنفيذها من خلال شركه وادي النيل وتحت اشراف مركز دعم التصميمات بجامعه القاهره

وقد أوضح السيد وكيل الوزاره ان أعمال التطوير بالمركز شملت العديد من المنشآت 
منها (ملعب قانوني نجيل طبيعي، ملعب سله،ملعب يد، ملعب متعدد، ملعب خماسي نجيل صناعي،غرف خلع ملابس، حمامات للملاعب،صاله نزال مكشوفه، خزان مياه،خزان حريق،الحمايه المدنيه،ومبنى ثقافي)
بالاضافه إلى العديد من المشروعات الاستثماريه الجاهزه للطرح الاستثماري بالمركز وتشمل حمام سباحه ومركز طبي ومحلات تجاريه وكافتيريا

يأتى تنفيذ المشروع فى إطارتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030..وتوفير أماكن لائقة للشباب لممارسة الألعاب والأنشطة المختلفة وإقامة البطولات والمسابقات والفعاليات الرياضية والثقافية والشبابية وتحسين الخدمات المقدمة للشباب والمواطنين في هذا القطاع الهام خاصة في المراكز والقرى،لتقوم بدورها في خدمة المجتمع لتصبح مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية حقيقية.

ياتي ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء هشام ابو النصر محافظ اسيوط،وتوجيهات احمد السويفي وكيل الوزاره
 

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