أحمد سعد يقدم أغنية الحلقة الأخيرة من مسلسل «موضوع عائلي 3»

الفجر الفني
اغنية الحلقة الأخيرة
اغنية الحلقة الأخيرة من موضوع عائلي 3

يقدم الفنان احمد سعد أغنية الحلقة الأخيرة من مسلسل «موضوع عائلي 3»، عبر حسابه الرسمي بموقع يوتيوب. 

موعد أغنية الحلقة الأخيرة من مسلسل «موضوع عائلي 3»

وأعلن المنتج الموسيقي أحمد جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع  «إنستجرام» عن موعد طرح أغنية مسلسل «موضوع عائلي 3».

 

 

وكتب أحمد جمال: «ألف تحية، للناس الحقيقية، الناس العشرية، صحاب أحلى نفسيه"، أغنية مسلسل “موضوع عائلي 3"، النهارده الساعة 9 مساء على جميع المنصات».

 

 

 

وتقول كلمات أغنية الحلقة الأخيرة من مسلسل «موضوع عائلي 3»: "الف تحية..للناس الحقيقيه..الناس العشرية..صحاب أحلى نفسيه".

 

 

 

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

وتدور أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيرًا هامًا، حيث يُصبح جدًا لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

 

 

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي بطولة: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي. 

 

 

 

اخر اعمال أحمد سعد

وكان اخر اعمال أحمد سعد هو ألبوم "حبينا" وضم 9 أغنيات، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين؛ أبرزهم تامر حسين، نادر عبد الله، عزيز الشافعي، مدين، نادر حمدي، أحمد إبراهيم، إيهاب عبد الواحد، تامر علي.

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