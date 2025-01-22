بهذة الطريقة.. محمد جمعة يكشف موعد ومكان عرض مسرحية «بني آدم»

كشف الفنان محمد جمعة عن موعد ومكان عرض مسرحية «بني آدم»، والتي يتعاون فيها مع النجم أحمد حلمي، والمقرر عرضها في الرياض.

محمد جمعة يكشف موعد ومكان عرض مسرحية «بني آدم»

وكشف محمد جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنـستجرام» عن موعد ومكان عرض مسرحية «بني آدم»، قائلة: «إن شاء الله بكره الكوميديا "بني آدم" على مسرح الكربون الأخضر»، ومن المفترض أن يتم عرضه من 23 يناير حتى 1 فبراير المقبل.

محمد جمعة في بطولة مسرحية بني آدم

ويشارك محمد جمعة في بطولة مسرحية بني آدم، بجانب الفنان أحمد حلمي مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم حمدي الميرغني، أسيل عمران، عماد رشاد، محمد جمعة، أحمد الرافعي، مصطفى خاطر، إيمان السيد، وياسمينا العبد.

أحداث مسرحية بني آدم

وتدور أحداث مسرحية «بني آدم »، في إطار تشويقي كوميدي، حول أحمد حلمي، الذي يحاول إعادة إحياء مسرح مهجور، بعدما سكنته الأشباح، وذلك في إطار كوميدي، حيث تدور القصة حول "ناجي" و"فرح"، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى "غندور"، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبًا آخر من البشر لم يعرفه من قبل.

آخر أعمال محمد جمعة

وكان آخر أعمال محمد جمعة هو فيلم "شقو" مع عمرو يوسف، محمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ويسرا، من تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، وإنتاج أحمد السبكي، شارك في مسلسل "صلة رحم" المكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024،المسلسل بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.